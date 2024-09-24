Tomris Giritlioğlu için Veda töreni düzenlendi

Tomris Giritlioğlu, uzun süredir tedavisini gördüğü akciğer kanserine 66 yaşında yenik düştü.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Dün, hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için Torunlar Center'daki İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde veda töreni düzenlendi. Törene Giritlioğlu'nun erkek kardeşi, oğlu, aile yakınlarıyla, sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Veda törenine; Tomris Giritlioğlu'nun ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Yapılan konuşmalarda; Giritlioğlu'nun sinema ve TV için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.

Törende bir konuşma yapan oyuncu Cansel Elçin, "Bizlerin sektördeki herkesin bir anısı vardır onunla. Onunla çalışanlar, onunla beraber olanlar yetim kaldı" dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan erkek kardeşi Başar Arcak ise, "O kadar güzel şeyler söylediler ki o zaman daha da gurur duydum . İyi ki benim ablammış. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

Sözlerine "Canım annem, büyük aşkım, sonsuz flörtüm" diye başlayan oğlu Ilgaz Giritlioğlu ise, "Tomris'in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, bol sigara, çok fazla senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarda dolu, nefes kesen bir hayat. Seninle çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.