Türkiye'nin nabzını tutan Ciner Medya Grubu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i konuk ediyor...

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı bu akşam Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında izleyicilerle buluşacak.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan soracak, Dursun Özbek yanıtlayacak.

🔷 Büyük derbi zaferi hangi stratejinin sonucuydu? 🔷 Yeni sezonda ligde ve Avrupa'da hedefler neler? 🔷 Karaborsa bilet satış iddiaları neden çıktı? 🔷 Tartışmalı sponsorluk konusuna nasıl bakılıyor? 🎙️ Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni @ersoyakif1 ve HT Spor Genel Yayın… pic.twitter.com/oAlKNoLkyC

- Büyük derbi zaferi hangi stratejinin sonucuydu?

- Yeni sezonda ligde ve Avrupa'da hedefler neler?

- Karaborsa bilet satış iddiaları neden çıktı?

- Tartışmalı sponsorluk konusuna nasıl bakılıyor?

Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıt bulacağı Dursun Özbek özel röportajı, bu akşam saat 22.00'de Habertürk TV ve HT Spor'da başlayacak.