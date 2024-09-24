Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında park yeri nedeniyle sopalı kavga çıktı. Meydan savaşına dönen kavgada taraflardan birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde börekçi dükkanında çalışanlarla Mustafa Ç. ve oğlu Mehmet Ç. arasında park yeri tartışması çıktı.
Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.
Baba Mustafa Ç. otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle börekçi dükkanının çalışanlarına doğru art arda ateş etti.
Tüfekten çıkan kurşunlar çalışan İsmail Çınar'a isabet etti. Baba ve oğul ise otomobilleriyle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Çınar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çınar'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli baba ve oğlunu olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.
Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine sopayla saldırdığı sırada Mustafa Ç.'nin pompalı tüfekle karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.
Soruşturma sürüyor.