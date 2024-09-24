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        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı

        İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında park yeri nedeniyle sopalı kavga çıktı. Meydan savaşına dönen kavgada taraflardan birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:52
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        Bayrampaşa'da araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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        Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde börekçi dükkanında çalışanlarla Mustafa Ç. ve oğlu Mehmet Ç. arasında park yeri tartışması çıktı.

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        Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı.

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        Baba Mustafa Ç. otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle börekçi dükkanının çalışanlarına doğru art arda ateş etti.

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        Tüfekten çıkan kurşunlar çalışan İsmail Çınar'a isabet etti. Baba ve oğul ise otomobilleriyle kaçtı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Çınar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çınar'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli baba ve oğlunu olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.

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        Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine sopayla saldırdığı sırada Mustafa Ç.'nin pompalı tüfekle karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.

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        Soruşturma sürüyor.

        #İstanbul Bayrampaşa
        #park yeri kavgası
        #Silahlı kavga
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