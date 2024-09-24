Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kadıköy fatihi Muslera! - Galatasaray Haberleri

        Kadıköy fatihi Muslera!

        2000'li yılların başında Kadıköy'den değil galibiyet, puanla dönmekte zorlanan Galatasaray'da tabloyu değiştiren isimlerden biri de Fernando Muslera oldu.

        Giriş: 24.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy fatihi Muslera!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarı-kırmızılılar, hafta sonu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'le geçerken, Uruguaylı eldiven kalesine gelen 10 şutun 9’unda gole izin vermedi.

        Fenerbahçe deplasmanında sahaya 14 kez çıkan Fernando Muslera, Kadıköy’de sadece dört yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Muslera ile çıktığı maçların 4’ünü kazanırken, 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        Galatasaray’daki ilk sezonunda zorlu deplasmandan iki kez puanla dönen; şampiyonun belli olduğu Süper Final'e kurtarışlarıyla imza atan Muslera, sonraki sezonlara da damga vurdu. Kadıköy’de 21 yıllık galibiyet hasretinin bittiği maçta son dakikalarda Mehmet Ekici’nin nefis frikiğini kurtaran Uruguaylı eldiven, Okan Buruk’un ilk sezonunda alınan galibiyette de Batshuayi'ye geçit vermemişti.

        REKLAM

        Hafta sonunda da Oosterwolde ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermeyen kaptan, maçı 8 kurtarış ve 1 uzaklaştırma ile noktaladı.

        Sezona kötü başlayan ve özellikle Young Boys maçlarında yediği gollerle birlikte gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağında bulunan Muslera, bu performansıyla taraftarıyla da barıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?