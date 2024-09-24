Kadıköy fatihi Muslera!

Sarı-kırmızılılar, hafta sonu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'le geçerken, Uruguaylı eldiven kalesine gelen 10 şutun 9’unda gole izin vermedi.

Fenerbahçe deplasmanında sahaya 14 kez çıkan Fernando Muslera, Kadıköy’de sadece dört yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Muslera ile çıktığı maçların 4’ünü kazanırken, 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray’daki ilk sezonunda zorlu deplasmandan iki kez puanla dönen; şampiyonun belli olduğu Süper Final'e kurtarışlarıyla imza atan Muslera, sonraki sezonlara da damga vurdu. Kadıköy’de 21 yıllık galibiyet hasretinin bittiği maçta son dakikalarda Mehmet Ekici’nin nefis frikiğini kurtaran Uruguaylı eldiven, Okan Buruk’un ilk sezonunda alınan galibiyette de Batshuayi'ye geçit vermemişti. REKLAM Hafta sonunda da Oosterwolde ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gole izin vermeyen kaptan, maçı 8 kurtarış ve 1 uzaklaştırma ile noktaladı.