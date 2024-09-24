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        Haberler Spor Futbol Diğer Boavista: 0 - Benfica: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boavista: 0 - Benfica: 3 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Benfica deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelede milli yıldızlarımız Orkun Kökçü 1 gol kaydederken, Kerem Aktürkoğlu ise 2 asist yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 00:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:14
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        Portekiz Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Boavista sahasında Benfica'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Vangelis Pavlidis, 31'de Orkun Kökçü ve 90+1'de Arthur Cabral kaydetti. Atılan ilk iki golün asistini Galatasaray'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu yaptı.

        Orkun Kökçü mücadelede 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu ise 71 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Benfica 13 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Boavista ise 5 puanda kaldı.

        Ligin 7. haftasında Benfica sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Boavista ise deplasmanda Santa Clara'ya konuk olacak.

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