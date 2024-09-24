Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Kısmen Güneşli 24° İzmir Kısmen Güneşli 29° Antalya Kısmen Güneşli 29° Trabzon Parçalı bulutlu 25° Bursa Kısmen Güneşli 25° Adana Kısmen Güneşli 31° Diyarbakır Güneşli 28° Gaziantep Kısmen Güneşli 27° Ağrı Kısmen Güneşli 20°

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu