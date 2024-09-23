Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Levent Mercan gibi yerli yıldızlar formayı unuttu.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce beklentilerin büyük olduğu ve yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Oğuz Aydın, Sarı-Lacivertlilerde kulübeye hapsoldu.

Fenerbahçe'de sezonun ilk transferlerinden olan Oğuz Aydın, takıma Temmuz ayında katıldı. Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç futbolcu yeni takımında henüz istediğini bulamadı.

Geçtiğimiz sezonun en formda yerli yıldızlarından olan Oğuz, Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 13 gol attı ve 8 asist yapmıştı.

Süper Lig'de de bu sezon sadece Adana Demirspor ile olan açılış maçında 1 dakika süre bulabilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasını unuttu.

Resmi maçlarda Fenerbahçe formasını 3 kez giyebilen Oğuz Aydın tüm kulvarlarda toplam 22 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştığı Lille maçlarının birinde 20 dakika süre bulabilen 20 yaşındaki futbolcu rövanş mücadelesinde ise 1 dakika süre alabildi.

Sarı-Lacivertli formayı 4 kez giyebilen tecrübeli futbolcu 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 2'de lig maçına çıktı. Cenk Tosun bu maçlarda toplam 54 dakika süre bulabildi. Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un hiç süre alamaması eleştiri konusu oldu.

LEVENT MERCAN: 9 DAKİKA

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki ilk transferi Levent Mercan henüz Jose Mourinho takıma katılmadan transfer edilmişti. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayı sırtına sadece 9 dakika geçirebildi. Ligin 3. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan dahil olan Levent Mercan bir daha forma giyemedi.