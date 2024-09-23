Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Adaletsizliğe karşı adalet, şiddete karşı barışı öne çıkaracak çözümlere ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç var. Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını Birleşmiş Milletler'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Genel kurulda büyük bir çoğunlukla alınan kararlar Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sadece kısıtlı sayıda ülkeden oluşan kısıtlı bir iklim kararına bırakılamaz. Yine aynı zamanda giderek artan kutuplaşma çerçevesinde diyaloğu artıracak çözümlere ihtiyacımız var.