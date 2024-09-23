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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Binası'nda düzenlenen "Geleceğin Zirvesi" toplantısında katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' açıklamasını hatırlatan Bakan Fidan, "BM'de özellikle de güvenlik konseyinde kapsamlı yenilenmeye ihtiyaç var. Aslında dünya 5'ten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha işler hale getirmeliyiz. Uluslararası barış ve güvenlik sadece kısıtlı sayıda ülkeden, kısıtlı bir kliğin kararına bırakılamaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:34
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        Dışişleri Bakanı Fidan'dan açıklamalar
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

        Adaletsizliğe karşı adalet, şiddete karşı barışı öne çıkaracak çözümlere ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'de özellikle de Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyaç var. Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını Birleşmiş Milletler'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Genel kurulda büyük bir çoğunlukla alınan kararlar Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamıyor. Uluslararası barış ve güvenlik sadece kısıtlı sayıda ülkeden oluşan kısıtlı bir iklim kararına bırakılamaz. Yine aynı zamanda giderek artan kutuplaşma çerçevesinde diyaloğu artıracak çözümlere ihtiyacımız var.

        "HER PLATFORMDA SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ"

        Buna ilave eden uluslararası finansal mimarinin reformu da artık bir zorunlu. Sürdürülebilir kalkınma planlarına ve hedeflerine ulaşabilmenin tek yönü bu. Bütün bu hedefler çerçevesinde her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Özellikle dijitalleşme ve yapay zeka ile ilgili yeni çözümlere ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun dijital açığı kapatma çerçevesinde desteklemesini bekliyoruz. Bugünkü zirvenin başarısı çok önemli test. Ortak taahhütlerimizi ortak bir dünya vizyonu çerçevesinde tekrar gündeme getirmeliyiz.

        Ayrıntılar gelecek...

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