İsrail'in Lübnan'a saldırıları: İspanya kınadı, Biden "tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz" dedi

İsrail ordusu, Lübnan'a sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da bu saldırılarda 274 kişinin hayatını kaybettiğini, 1024 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgede gerilim hat safhaya tırmanırken, saldırılarla ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Onbinlerce füzeyi imha etmemizin Hizbullah'ı yetenekleri üzerinde ciddi yansımaları olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Saldırılara kayıtsız kalmayacağız, Filistin ve Lübnan halklarının yanında olacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ayrıca Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.

Biden, özellikle İsrail'in son saldırılarıyla artan gerilime ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler ve (bölgedeki) insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basına Orta Doğu gündemine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

İSPANYA'DAN KINAMA

İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırılarını kınayarak, "yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılardan derin dehşet duyduğunu" açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırılardan duyduğu derin dehşeti ve kınamayı ifade ediyor. Şiddet sarmalının durması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, "her ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınılmalıdır" çağrısında bulunan İspanya hükümeti, "Tüm taraflar sivil hayata ve Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerine saygı duymalıdır. Gerilimin düşürülmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekiyor. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, bölgesel gerilimin azaltılması için mutlaka gereklidir." görüşünü savundu.