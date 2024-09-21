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        Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. 5'te 5 yapan Galatasaray, haftaya 15 puanla lider girdi. Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:01
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        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
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        STAT: Ülker

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

        Sezona 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, 15 puanla 6. haftaya lider girdi.

        Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer alıyor.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

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        Galatasaray ise derbiden galibiyetle ayrılıp hem rakibiyle arasındaki farkı açmak hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor.

        EZELİ REKABETTE 401. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 401. kez karşı karşıya geliyor.

        Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

        LİGDE 135. SINAV

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.

        Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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        Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

        SON 10 RESMİ MAÇ

        İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

        Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

        Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

        Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
        23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1
        27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0
        06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0
        21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
        04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
        07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen)
        19.05.2024 Rams Park Süper Lig 0-1
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