Mustafa Denizli'den Jose Mourinho sözleri: Ona derbiyi anlatamamışlar!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşırken; sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini pekiştirdi.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe - Galatasaray arasında geçen dev derbiyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Derbinin herhangi bir lig maçının olmadığını dile getiren Denizli, "Mourinho'ya derbinin ne olduğunu iyi anlatamadılar herhalde. İki taraf için de herhangi bir maç değil bu. Üç sonuçtan iki sonuç, Galatasaray'ın lehineydi ama beraberlik F.Bahçe'yi hem psikolojik olarak hem de puan olarak bu kadar G.Saray'ın gerisine düşürmezdi." ifadelerini kullandı.