En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir kaçırdı ki...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin 90+4. dakikasında En-Nesyri yüzde 100'lük bir gol şansından yararlanamadı.
Giriş: 21.09.2024 - 22:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:15
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
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Skor 3-1'iken teknik direktör Jose Mourinho, Djiku yerine En-Nesyri'yi oyuna aldı ve çift forvete döndü.
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Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Youssef En-Nesyri, yüzde 100'lük gol şansını değerlendiremedi.