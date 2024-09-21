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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir kaçırdı ki... - Fenerbahçe Haberleri

        En-Nesyri saç baş yoldurdu! Öyle bir kaçırdı ki...

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin 90+4. dakikasında En-Nesyri yüzde 100'lük bir gol şansından yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 22:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:15
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        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup oldu.

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        Skor 3-1'iken teknik direktör Jose Mourinho, Djiku yerine En-Nesyri'yi oyuna aldı ve çift forvete döndü.

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        Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Youssef En-Nesyri, yüzde 100'lük gol şansını değerlendiremedi.

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        Kale önünde topla buluşan Faslı yıldız, şutu çekmesine rağmen Nelsson engeline takıldı.

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