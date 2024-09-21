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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte derbide Dzeko ile Sanchez'in tartışılan pozisyonu! - Galatasaray Haberleri

        İşte derbide Dzeko ile Sanchez'in tartışılan pozisyonu!

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasından oynana derbinin ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu. Edin Dzeko savunma arkasına atılan topla buluştu ve kaleye doğru gitmeye çalıştı. Davinson Sanchez ise rakibin müdahale etmek isterken, Dzeko yerde kaldı. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:24
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        Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 27. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

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        Fenerbahçe'de Edin Dzeko savunma arkasına atılan topla buluştu ve kaleye doğru gitmeye çalıştı. Davinson Sanchez ise rakibin müdahale etmek isterken, Dzeko yerde kaldı.

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        Davinson Sanchez, Edin Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve Jose Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'a kırmızı kart itirazında bulundu.

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        Galatasaraylı futbolcular, pozisyonda sarı kartın haksız olduğunu ve Edin Dzeko'nun kendini kasıtlı olarak yere bıraktığını dile getirdiler.

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