Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Mersin'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de de hortumlar oluştu. Bozyazı açıklarında yan yana 6 hortum oluştu, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.09.2024 - 21:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:10 facebook

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