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        Haberler Gündem Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Mersin'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de de hortumlar oluştu. Bozyazı açıklarında yan yana 6 hortum oluştu, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:10
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        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
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        Meteorolojinin uyardığı sağanak yağış zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Yağışların yanı sıra 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan kentte deniz üzerinde hortumlar oluştu.

        Bozyazı ilçesinde bağlı Tekeli Mahallesi sınırlarında açık deniz de oluşan 6 hortum aynı anda görüntülendi. Yaklaşık 10 dakika boyunca görünen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

        Öte yandan meteoroloji, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.

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        #Mersin hortum
        #bozyazı
        #haberler
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