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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!

        Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 22:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:24
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

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        Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı.

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        Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugün oynanan derbiye kadar seriyi 32 maça çıkarmıştı.

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        Jose Mourinho'nun öğrencileri, 6. hafta sonunda 13 puanda kaldı. Lider Galatasaray ile puan farkı da 5'e yükseldi. Kanarya'nın tek golü 63. dakikada Edin Dzeko'nın kullandığı penaltıdan geldi.

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        İÇ SAHADA 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.

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