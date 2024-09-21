Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!

İÇ SAHADA 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son 8 maçta ise hanesine 3 puan yazdırmıştı. 8 maçlık galibiyet serisi de yine derbide son buldu.