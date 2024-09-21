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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Onlar gole çevirdi, biz atamadık! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Onlar gole çevirdi, biz atamadık!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu ve "İki taçtan gol yedik. Onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:32
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        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından satır başları:

        Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı.

        "DAHA ÇOK GOL ATTIKLARI İÇİN KAZANDI"

        Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı.

        "ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

        Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. O da şans buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz. İki taçtan gol yedik.

        "ONLAR GOLE ÇEVİRDİ, BİZ ATAMADIK"

        Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık.

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