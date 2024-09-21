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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Fenerbahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Fenerbahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve "Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 23:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:18
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        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli. Maçın başından sonuna kadar rahat bir maç oldu.

        "RAKİBİ YANIMIZA YAKLAŞTIRMADIK"

        Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık. İki takıma da tebrik ederim.

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        "HAKEM İYİ YÖNETTİ"

        Maç temiz geçti, hakem maçı iyi yönetti. Maçtan sonra olay olmadan ayrılacağız.

        "YÜKSELEN BİR ÇİZGİMİZ VAR"

        Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır. Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz. Puan farkı için erken, çok önemli bir yarış olacak.

        BURUK'UN 4. F.BAHÇE DERBİSİ GALİBİYETİ!

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yendi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. kez sarı-lacivertlilere karşı oynadı.

        Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

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