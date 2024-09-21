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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan olay paylaşım: The Winner One! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan olay paylaşım: The Winner One!

        Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray mücadele sonrasında flaş paylaşımlarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Kadıköy bizim için deplasman değil" ve "The Winner One" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:38
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        Galatasaray'dan olay paylaşım!
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        Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

        Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.

        Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.

        "THE WINNER ONE" PAYLAŞIMI

        Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmelerinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

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        Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından Mourinho için söylenen The Special One'a gönderme olarak Okan Buruk'un görseliyile The winner one" paylaşımında bulundu.

        "THE CRYING ONE" PAYLAŞIMI

        Galatasaray, "The Winner One" paylaşımının ardından "The Crying One" paylaşımı yaptı.

        Galatasaray'ın paylaşımı: "Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. The Crying One. (Ağlayan biri) Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar..."

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