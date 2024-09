Galatasaray'dan olay paylaşım: The Winner One!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.

KADIKÖY BİZİM İÇİN DEPLASMAN DEĞİL! 😎💪



Maç sonucu: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray 👏#FBvGS pic.twitter.com/auR6OfbAM5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024

Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! 🤫😉 #FBvGS pic.twitter.com/hLA1C5GzdF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2024

"THE WINNER ONE" PAYLAŞIMI

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmelerinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

REKLAM

Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından Mourinho için söylenen The Special One'a gönderme olarak Okan Buruk'un görseliyile The winner one" paylaşımında bulundu.