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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 01:01 Güncelleme: 22.09.2024 - 02:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi.

        Özel uçak "CAN" ile TSİ 23.57’de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

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        ERDOĞAN'IN YANINDA BULUNAN İSİMLER

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

        Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

        TÜRKEVİ'NDE SEVGİ GÖSTERİSİ

        Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevine geçti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

        Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevine girdi.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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