İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
Son dakika haberlerine göre; Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atıldı. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında, Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail, çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırının ardından Lübnan'ın güneyindeki pek çok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Sosyal medyada yayımlanan saldırı görüntüleri büyük yankı uyandırdı
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında gerilimin zirveye tırmanmasının ardından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresinde geniş bir bölgede atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığının Hayfa'nın kuzeyindeki Lübnan sınırına kadar uzanan Celile gibi bölgelerde yeni güvenlik talimatları duyurmasının ardından Hayfa kenti ve civarındaki Nasıra kenti çevresinde saldırı alarmları çaldı.
15 ROKET ATILDI
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan İsrail topraklarının derinliklerine doğru 15 roket atıldı.
Nasıra'da bir noktaya isabet eden füzenin yangına yol açtığı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyindeki özellikle Nasıra kenti çevresinde hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar yaşandığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hizbullah'ın son saldırısıyla kuzeydeki Ramat David isimli Hayfa kentine yakın İsrail ordusuna ait hava üssü hedef alındı.
HİZBULLAH AÇIKLAMA GELDİ
Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, onlarca roketle İsrail topraklarının, Ramat David üssü ve havaalanının hedef alındığı kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise 60'lı yaşlarında bir kişinin şarapnel nedeniyle hafif yaralandığı bildirildi.
Saldırıda hedef alındığı kaydedilen hava üssünün çevresine isabet eden roketlerin bir kısmının ufak çapta yangına sebep olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki kasabalara 40 dakika içinde 50'den fazla hava saldırısı düzenledi.
Çoğunlukla tepe, vadi ve nehir yataklarının hedef alındığı saldırılarda, güneyde yer alan Rumin Vadisi, Deyr ez-Zehrani bölgesi, El-Luveyze, Melih, Barti, Kefer Melki, Bel er-Reyhan kasabalarının etekleri ile İzze ve Deyr ez-Zehrani kasabaları arasındaki ormanlık alan ve Et-Tuffah bölgesinde yer alan Basalya beldesi gibi birçok nokta hedef alındı.
İSRAİL DE YENİ HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİ
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.
Atılan bombaların ateşinin, gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
Sosyal medyada, İsrail'in "sığınak avcısı" olarak bilinen bombalar kullandığı iddia edildi.
İSRAİL ORDUSUNDA "ÇATIŞMALARI GENİŞLETME" HAZIRLIĞI
İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in, İsrail’in kuzeyinde konuşlandırılmış birliklerin komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.
Ordudan yapılan açıklamada, kuzey komutanlığına bağlı komutanların, "bölgedeki çatışmanın genişletilmesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın, "hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğu" sözlerine yer verildi.
İSRAİL YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI YAYINLADI
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı akşam saatlerinde vatandaşlarına yeni güvenlik talimatları yayınladı. Talimatlara göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 300 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. Bu bölgedeki eğitim ve iş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde faaliyetlerin normal seyredebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir roket veya başka bir saldırı ihtimaline karşı uyarıların güncellenebileceğini söyledi.
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar 21 Eylül Cumartesi günü boyunca karşılıklı gerilimle devam etti.
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 100'den fazla roketle saldırı düzenledi. Hizbullah'ın saldırılarında İsrail'in kuzeyinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bazı bölgelerde yangın çıktı, bazı noktalar da isabet aldı.
Aynı şekilde, İsrail ordusu gün içinde iki ayrı dizi hava saldırısında Lübnan içinde Beka Vadisi ve güneyde 300 kadar noktada yüzlerce roket rampasının yanı sıra binlerce savaş başlığını imha ettiğini açıkladı.
HİZBULLAH CAN KAYBININ 501'E YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI
Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17'e yükseldiği belirtildi.
İsrail'le çatışmalarda ölen iki Hizbullah mensubunun adlarının Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 501'e yükseldi.
Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.
Öte yandan, İsrail ordusundan Lübnan topraklarına yapılan hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır binlerce roketi barındıran roket rampalarının ve topçuların yanı sıra askeri Hizbullah'ın altyapısına saldırı düzenlediği kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderliğine düzenlediği hava saldırısının ardından sınırda gerilim tırmanıyor.
İSRAİL'İN SALDIRISI
İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37’ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 76'ya yükseldiğini dile getirmişti.