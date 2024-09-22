İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
İsrail'in Lübnan sınırına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Öte yandan Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.
AA'da yer alan habere göre açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan sınırındaki Aytarun kasabasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
20 EYLÜL'DEKİ SALDIRIDA CAN KAYBI ARTTI
İsrail'in başkent Beyrut’un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu saldırıda 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıya uğrayan bina ve çevrede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve ölenler arasında kimlikleri henüz belirlenmeyenlerin bulunduğu aktarıldı. Kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı kaydedildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiğini duyurmuştu.
Lübnan'da çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve cuma günkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 84'e yükseldi.