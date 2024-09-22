Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?

Müziğinden yemeğine, tarihinden bilimine her alanda "Amerika"ya has bir geçmiş inşası başladı. Bu geçmiş inşasında bazı adımlar gerçekten başarılı oldu ve bugün "Amerika'ya özgü" bir şeylerden bahsedebilir duruma geldik. Amerika'ya dair en tartışmalı maddelerden biri yemekleri. Amerikan yemeği diye bir yemek sunmak zor gibi duruyor ama yıllar içinde Amerika ile özdeşleşen çok fazla yemek oldu. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Elmalı Turta.