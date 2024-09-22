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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Bu tıkanma aşılmalı - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Bu tıkanma aşılmalı

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 22.09.2024 - 23:47 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:47
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        "Bu tıkanma aşılmalı"
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        Trabzonspor deplasmanında erkenden 10 kişi kalan ve de öne geçen rakibe karşı kısa sürede beraberliği bulan Beşiktaş, hem sahada oyuncu olarak hem de istatistiklerdeki üstünlüğüne rağmen kilidi bir türlü açamamıştı. İkinci yarıdaki değişiklikler de sonuç getirmezken Beşiktaş ilk puan kaybını yaşamıştı.

        Eyüpspor karşısında da Trabzonsppr maçının 11'i sahadaydı. Bu kez başlangıçta Rashica sağ kanatta, Joao Mario ise soldaydı. Arda Turan'ın Eyüpspor'u ise deplasmanda olmasına rağmen yine de iyi başladı. İlk tehlikeleri yaratsalar da kalede Mert Günok devredeydi. Beşiktaş beklenen baskıyı kurmaya çalışırken Rashica, ceza alanı yayından sert bir vuruşla hem ilk golünü attı hem de takımını öne geçirdi. Beşiktaş'ın farkı artırması düşünülse de Eyüpspor'un gardı düşmedi ve ilk yarı böyle sona erdi.

        İkinci yarıda da Beşiktaş'ın baskısıyla başlasa da Rafa ile bulunan ilk tehlikenin ardından Eyüpspor VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Skor dengelenirken Beşiktaş'ın da galibiyet arayışı başladı. Eyüpspor'un ise Thiam'la yakaladığı net fırsatta yine Mert Günok kalesinde devleşti. Uzatmalarda Semih Kılıçsoy'un yerde kalmasına hakem Zorbay Küçük kayıtsız kalsa da VAR kayıtsız kalamadı. Immobile galibiyeti getirirken Beşiktaş da evinde 3'te 3 yaptı.

        Beşiktaş kazansa da merkezde etkili kapanan rakiplere karşı kilidi açmakta zorlanmayı sürdürdü. Joao Mario kanatta beklenen etkinliği gösteremezken maçı yine orta alana çekilerek tamamladı. Giovanni van Bronckhorst'un önündeki yeni konu, hem bu tıkanıklığı aşmak hem de Joao Mario'nun rolünü belirlemek olmalı.

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