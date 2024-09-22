Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...

Yağmur nedeniyle bazı yollarda çökmeler yaşandı ve 2 araç da çökmeyle birlikte açılan çukura düştü. Bir alışveriş merkezinin tavanın bir kısmı da yağmur nedeniyle çöktü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de suların tahliyesi için çalışma başlattı.