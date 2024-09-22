Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Şanlıurfa'da hortum meydana geldi, Elazığ'da dereler taştı, Kahramanmaraş'ta bir çobana yıldırım isabet etti, Diyarbakır'da cadde ve sokakları su bastı, Tunceli'de ise heyelan meydana geldi
ŞANLIURFA'DA HORTUM
Şanlıurfa’da, sağanak yağışın ardından Atatürk Barajı göletlinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Akşam saatlerinde Bozova’ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi ile Atatürk Baraj göletlinde sağanak yağışın ardından metrelerce yüksekliğindeki dev hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede şaşkınlık ve tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.
ELAZIĞ'DA DERELER TAŞTI
Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası taşan dereler sele neden oldu. Selin geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel ilçede bulunan köylerdeki tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası taşan derelerin neden olduğu selin geliş anı ise kameralara yansıdı.
Keban ilçesinde kuvvetli sağanağın neden olduğu sel sonucu Zırkı grup köy yolunda hasar meydana geldi.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak Gökbelen Köyü mevkisindeki derelerin taşmasına neden oldu.
Sel nedeniyle güzergahtaki köylere ulaşımı sağlayan Zırkı grup köy yolunun bazı kısımlarında istinat duvarları yıkıldı, yolda yarılmalar meydana geldi. Akıntıyla taşınan kaya parçaları ile çamur yollarda birikti.
Ulaşımın bir süre aksadığı yolda, İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Selin, bölgedeki bazı tarım arazileri ve bahçelere de zarar verdiği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA ÇOBANA YILDIRIM İSABET ETTİ
Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet etiği Ahmet Gizir (64), hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü.
Bu yıldırımlardan biri, keçilerini otlatan Ahmet Gizir'e isabet etti. Gizir'in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçinin de öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Öte yandan sağanak yağış, şehirde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar yolda ilerlerken zorlandı.
Yağmur nedeniyle bazı yollarda çökmeler yaşandı ve 2 araç da çökmeyle birlikte açılan çukura düştü. Bir alışveriş merkezinin tavanın bir kısmı da yağmur nedeniyle çöktü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de suların tahliyesi için çalışma başlattı.
DİYARBAKIR'DA CADDE VE SOKAKLARDA SU TAŞKINI
Diyarbakırda sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla devam eden yağış, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağa ve yer yer doluya dönüştü.
Sağanak ve aniden bastıran dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kışla Caddesinde yağmur nedeniyle biriken suda araçlar zorlukla ilerleyebildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, Gaziantep ve Şanlıurfanın kuzeyi, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlere kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olmasının beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
TUNCELİ'DE HEYELAN MEYDANA GELDİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Meteoroloji'nin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi.
Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı vatandaşları uyardı.