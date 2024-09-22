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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi

        Kütahya'da meydana gelen talihsiz olayda Cemal Güneş, boğulmak üzere olan iki çocuğunu kurtarmak için harekete geçti. Çocuklarını kurtardı ancak kendi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:30 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:30
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        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
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        Kütahya'da ailesiyle birlikte Ilıca Mahallesi’ndeki kaplıcaların bulunduğu bölgeye giden Cemal Güneş, şelale altında suya giren iki çocuğunu boğulmaktan kurtarırken, kendisi hayatını kaybetti.

        Olay, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki kaplıcaların bulunduğu Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Cemal Güneş, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte halk arasında şelale olarak bilinen mevkiye pikniğe gitti. Cemal ve Sultan Güneş çiftinin çocukları Hüseyin ile Zeynep yüzmek için suya girdi.

        İKİ ÇOCUĞUNU KURTARDI, KENDİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ancak çocuklar kısa sürede suda kayboldu. Baba Cemal Güneş, suya girip boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu da kurtardı. Ancak kendisini sudan çıkamadı. Ayşe Güneş, eşi Cemal Güneş’i suda bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

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        Dalgıçlarla yapılan aramada Cemal Güneş’in saatler sonra cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş’in cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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