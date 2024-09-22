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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şampiyonluğun favorisi değişti! İşte yeni sıralama - Trabzonspor Haberleri

        Şampiyonluğun favorisi değişti! İşte yeni sıralama

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbi sonrası şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti. İşte yeni sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:24
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        Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.

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        Son yapılan değişim sonrası küme düşecek ve şampiyon olabilecek takımların yüzdeleri simüle edildi.

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        İşte yapılan simülasyona göre küme düşecek takımlar:

        4

        16- Gaziantep FK: 36 puan
        17- Bodrum FK: 33 puan
        18- Hatayspor: 32 puan
        19- Adana Demirspor: 24 puan

        5

        Süper Lig'de ilk 5 sıra ise şu şekilde oluştu:

        6

        5- Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali: %0.1)

        7

        4- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali: %0.6)

        8

        3- Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali: %7)

        9

        2- Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyonluk ihtimali: %34.1)

        10

        1- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali: %58.3)

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