Şampiyonluğun favorisi değişti! İşte yeni sıralama
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbi sonrası şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti. İşte yeni sıralama...
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.
Son yapılan değişim sonrası küme düşecek ve şampiyon olabilecek takımların yüzdeleri simüle edildi.
İşte yapılan simülasyona göre küme düşecek takımlar:
16- Gaziantep FK: 36 puan
17- Bodrum FK: 33 puan
18- Hatayspor: 32 puan
19- Adana Demirspor: 24 puan
Süper Lig'de ilk 5 sıra ise şu şekilde oluştu:
5- Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali: %0.1)
4- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali: %0.6)
3- Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali: %7)
2- Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyonluk ihtimali: %34.1)