Giovanni van Bronckhorst, Nevio Scala'dan sonra bir ilki başardı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Giriş: 22.09.2024 - 22:23 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:23
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
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Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu sonuçla adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmayı başardı.
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van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.