Beşiktaş: 2 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Siyah-Beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3. dakikada Ciro Immobile'den gelirken Eyüpspor'un tek golünü ise 64. dakikada Emre Akbaba penaltı vuruşuyla kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 13'e yükseltti. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olduğu haftada fırsatı değerlendirdi. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. VAR SONRASI PENALTI KARARI Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinin ikinci yarısında VAR'ın uyarısıyla hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

REKLAM Topun başına geçen Emre Akbaba 64. dakikada skoru dengeledi. VAR'DAN UZATMALARDA BİR PENALTI KARARI DAHA Beşiktaş, Eyüpspor mücadelesinin son dakikalarında, Semih Kılıçsoy'un yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Ciro Immobile penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi. MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Eyüpspor ile oynadıkları maçın 90'ıncı dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. NARİN GÜRAN UNUTULMADI Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti. MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. REKLAM 17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi. 20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.