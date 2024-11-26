Hayatlarının baharındaydılar... 2 eltinin kahreden ölümü! Kayseri'de, bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, elti olan 17 yaşındaki Fatma Aktürk ile 21 yaşındaki Beyza Aktürk yaşamını yitirdi, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Fatma ile Beyza'nın, Osman ve Ahmet kardeşler ile evli oldukları öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.11.2024 - 08:06 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:18 facebook

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