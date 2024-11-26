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        Haberler Ekonomi Borsa SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağını kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir - Borsa Haberleri

        SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağını kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 26.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:18
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        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül açığa satıl yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gönül, katıldığı Turizm Yatırım Forumu toplantısında, Reuters'ın açığa satış yasağının ne zaman kaldırılacağı sorusuna "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

        Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız" dedi.

        6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARDINDAN GETİRİLMİŞTİ

        Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti. Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.

        Açığa satışla, yatırımcılar hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde ediyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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