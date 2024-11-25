Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılarla mukavelesini uzatan eşinin yeni sözleşme sürecine dahil olduğunu ve bunu ilk kez yaptığını itiraf etti.
Galatasaray'a 2022 yazında transfer olan ve 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, mukavelesini 1 yıl daha uzatarak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.
Kontratını uzatan Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs, bu sürece dahil olduğunu dile getirdi.
Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor...
Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İlk kez gerçekten bu karara dahil oldum. İstanbul'da kalmak istiyorum." dedi.
37 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta 1.208 dakika süre aldı ve 4 gol - 7 asistlik performans sergiledi.