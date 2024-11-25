İşveren prim teşviki 1 puan azalacak

İşçilerin brüt ücreti üzerinden yüzde 34,75 oranında prim kesintisi yapılıyor. Bu primlerin 14 puanı işçi payı, 20,75 puanı ise işveren payı olarak alınıyor.

2008 yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girdiğinden beri vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlerin priminde 5 puan indirim sağlanarak teşvik uygulanıyor.

GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme Haberi Görüntüle AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, 2008’den beri devam eden 5 puan prim teşviki 4 puana indirilecek. Ancak, imalat sanayii sektöründe 2026 yılı sonuna kadar 5 puan prim teşvikine devam edilecek. Cumhurbaşkanı, imalat sektöründeki 5 puanlık prim teşvikini 2027 yılına kadar uzatmaya yetkili olacak.