Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst hedef tahtasında!

Yeni sezona yeni bir hoca, yeni transferler ve yeni umutlarla başlayan Beşiktaş için ilk etapta her şey çok güzel başlamıştı.

Süper Kupa'da Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle sezona giren siyah-beyazlılar, lige de iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 3 maçını kazanan, ilk 8 maçını ise 6 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup geçen siyah-beyazlılar, Galatasaray deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından kan kaybını durduramadı.

Evinde Kasımpaşa'ya yenilen siyah-beyazlılar, Başakşehir deplasmanından ise golsüz beraberlikle döndü. Milli arada yara sarmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, dönüşte ise evinde şok bir sonuçla 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. REKLAM Son 4 maçından sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar, evinde ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş evindeki 2 yenilgide kalesinde toplamda 7 gol gördü.

Beşiktaş zirve yarışında ise lider Galatasaray'ın 13 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yarışında yine kasım ayında hüzün yaşayan siyah-beyazlılarda eleştirilerin odak noktasına ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yerleşti. Hollandalı teknik adam, yaklaşık 1 aydır yaşanan çöküşe çare bulamazken duran toplar başta olmak üzere savunmada yaşanan sıkıntıların yanı sıra hücumda oluşan durgunluk da giderilemedi.