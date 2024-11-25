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        Haberler Gündem Güncel 25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu! | Son dakika haberleri

        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!

        Gaziantep'te bir kadın daha katledildi. 37 yaşındaki Yeşim Türkmen, çıkan tartışmada 35 yaşındaki eşi Mert Türkmen tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren koca, daha sonra bıçakla kendisine zarar verdi, babası ile kardeşine de ateş etti. Baba ve kardeş yara almadan kurtulurken, yaralı saldırgan gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:48
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        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
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        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti.

        AA'da yer alan habere göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Mert Türkmen ile 37 yaşındaki karısı Yeşim Türkmen arasında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Türkmen, Yeşim Türkmen'e silahla ateş etti.

        KARISINI VURDU KENDİ CANINA KIYMAYA ÇALIŞTI

        Eşine ateş eden saldırgan koca, daha sonra bileğini ve boğazını keserek hayatına son vermeye çalıştı.

        YARALI HALİYLE DEHŞET SAÇMAYA DEVAM ETTİ

        Yaralanan Mert Türkmen yine de durmadı. Yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de silahla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

        BİR KADIN DAHA HAYATTAN KOPARILDI

        DHA'nın haberine göre silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeşim Türkmen'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Kendi canını almaya çalışan yaralı koca Mert Türkmen ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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        #gaziantep
        #kadın cinayeti
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