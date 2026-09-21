Mersin'de kaza, önceki gece Erdemli ilçesinde bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nin Kuyubelen Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki kamyonet ile 16 yaşındaki Mehmet Efe G. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

ÇARPMA ANINDA ÇOCUK SAVRULDU

Kazada motosikletin ön tekeri koparken Mehmet Efe savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mehmet Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 ay önce motosiklet ehliyeti aldığı öğrenilen 16 yaşındaki sürücünün naaşı otopsi sonrasına dün toprağa verildi.

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KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kamyonet sürücüsü A.E.A. ise polis merkezinde ifadesi alınmasının ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞERİT İHLALİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde ilçe merkezine doğru seyir halinde olan motosikletle, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı görünen kamyonetin çarpışma anı yer aldı.