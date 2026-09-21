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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!

        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!

        Mersin'de, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Efe G.'nin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü A.E.A. ise 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!

        Mersin'de kaza, önceki gece Erdemli ilçesinde bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nin Kuyubelen Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

        KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

        İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki kamyonet ile 16 yaşındaki Mehmet Efe G. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        ÇARPMA ANINDA ÇOCUK SAVRULDU

        Kazada motosikletin ön tekeri koparken Mehmet Efe savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mehmet Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 ay önce motosiklet ehliyeti aldığı öğrenilen 16 yaşındaki sürücünün naaşı otopsi sonrasına dün toprağa verildi.

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        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Kamyonet sürücüsü A.E.A. ise polis merkezinde ifadesi alınmasının ardından 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ŞERİT İHLALİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

        Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde ilçe merkezine doğru seyir halinde olan motosikletle, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı görünen kamyonetin çarpışma anı yer aldı.

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