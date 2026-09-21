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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan seyircisine tepki: Çık dışarı!

        Oğuzhan Koç'tan seyircisine tepki: Çık dışarı!

        Edirne'de sahne alan Oğuzhan Koç, konser sırasında önünden sigarayla geçen bir seyirciye sert tepki göstererek performansını yarıda kesti. Seyircinin alandan çıkmasını isteyen Koç'un o anları cep telefonu kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!

        Şarkıcı Oğuzhan Koç, Edirne Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne aldığı sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Performansı esnasında sahnenin hemen önünden sigara içerek geçen bir kişiyi fark eden Koç, şarkısını keserek duruma müdahale etti.

        "BURANIN AĞASI SEN MİSİN?"

        Sahne önünden yürüyen seyirciye seslenen Oğuzhan Koç, "Söndür bakayım onu. Bir dakika. Kardeşim, yakışıklım" diyerek duruma tepki gösterdi. Seyircinin tavırları üzerine tepkisini sürdüren sanatçı, "Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı. Saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?" ifadelerini kullandı.

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        "HADİ DIŞARI ÇIK BAKALIM"

        Tepkisine devam eden şarkıcı, "Lan, nereden geçiyorsun sen öyle! Çık dışarı, hadi çık bakayım. Eline almış sigarayı, salına salına geçiyor. Lan, hadi bana saygın yok, bari protokole olsun" diyerek izleyicinin alandan çıkarılmasını istedi. Olayın ardından dinleyicilerine seslenen Oğuzhan Koç, "Bazı gençler cahil, öğrenecekler" dedi. Yaşanan gergin anlar seyirciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        AÇIKLAMA GELDİ

        Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Güzel üslup, güzel üsluptan anlayacağını bildiğin insana kullanılır. Ki bu kardeşimiz öyle biri değildi. Konu sadece sigara içmesi değil, uzunca bir süre etrafında eğlenenleri rahatsız etmesi ve protokol alanına kimse alınmıyorken onun istediği gibi dolanabilmesiydi. 'Sen kimin torpillisisin?' sorum da bu yüzden. Arkada eğlenen binlerce Edirnelinin gecesini bozmaya çalışan tek bir kişiyi alandan eliyorum o yüzden bence Edirne'yle aramıza girmeyin biz birbirimizi seviyoruz. Ha bende hata var mı derseniz; normalde o arkadaşı işaret edip, sessizce uzaklaştırmalıydık alandan ama maalesef siz sadece beni çeken kamerayı izliyorsunuz, izlediğinizi yorumluyorsunuz. Keşke onu da çeken bir kamera olsaydı uzun uzun o zaman tebrik ederdiniz beni, ki alanda da öyle oldu alkışlarla uğurladık kendisini. Orada olmadığınız, bizzat görmediğiniz anlar alanlar pozisyonlarla ilgili sosyal medyada bu kadar gerilmeyin ne olur biz şahane eğlendik ve olaysız dağıldık, siz yoktunuz yani ne yapalım... Özetle Edirne'de muhteşem ağırlandık, valiliğimize, emniyetimize ve binlerce misafirimize çok teşekkür ederim. NOT: 'Keko', 'birader, kardeş' demektir.

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        #Oğuzhan Koç
        #seyirci
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