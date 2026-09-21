Gorillaz konserinde Filistin bayrağı dalgalandı! Damon Albarn’dan “Tarafsız kalmayın” çağrısı

Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla ABD'li rapçi Macklemore'un İngilis şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinin alt kadrosundan çıkarılması konusu gündemdeyken, Gorillaz grubunun solisti Damon Albarn, sahnede, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.

Gorillaz, 2026 ABD turnesine başladı ve grubun solisti Damon Albarn, Gazze'deki vahşet karşısında kalabalığa tarafsız kalmamaları çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN'LE İLGİLİ DURUŞUNUZU KORUYUN"

Bu hafta sonu Orlando'daki Kia Center'da verdiği konserde Albarn, seyircilerden birinin elinden Filistin bayrağını havaya kaldırdı ve kalabalığa şöyle seslendi: Bunu asla unutmayın. Hiçbir zaman. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız kalmayın!

Daha önce Massive Attack, Kneecap, Fontaines DC, Patti Smith ve daha birçok dünyaca ünlü sanatçı, Filistin halkının içinde bulunduğu zor duruma desteklerini dile getirmişti. Albarn'ın sözleri ise Ed Sheeran tartışmasının ardından yankı buldu.

KADRODAN ÇIKARILDI

Macklemore'un Sheeran'ın turnesi sırasında yaptığı "Filistin'e Özgürlük" konuşması ve ardından rapçinin kadrodan çıkarılması sonrasında, sanatçıların Filistin hakkındaki düşüncelerini özgürce ifade edebilme yetenekleri konusunda hararetli tartışmalar devam ediyor.

Gillette Stadyumu sahibi Robert Kraft, Macklemore'un konuşmasını "Yahudi toplumu için son derece saldırgan ve incitici" bulduğunu belirterek, Macklemore'un kadrodan çıkarılmasına neden oldu.

Oysa Macklemore konuşmasında şunları söylemişti: Tüm Yahudi kardeşlerime: İsrail'i eleştirmek, apartheid'ı eleştirmek, soykırıma karşı olmak hiçbir şekilde sizi eleştirmek anlamına gelmez. Mesajım barış içindir; tüm insanların onur, saygı ve eşitlik içinde muamele görmesi için sevgidir.

Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekildiklerini açıklamıştı. Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti.

"HATALAR YAPIYORUM"

Tepkiler sonrası Sheeran, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da sahne aldığında, Macklemore'a yönelik tepkilere işaret ederek son bir haftada "zor kararlar" almak zorunda kaldığını söylemiş ve "Hatalar yapıyorum ve çok, çok üzgünüm" ifadesini kullanmıştı.

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Sheeran, siyasetten uzak durduğunu belirterek, "Aktivist bir müzisyen olmak hiçbir zaman istemedim, ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkındaki önemli ve hararetli bir tartışmanın ortasına koydu" demişti.

"GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Gazze'de yaşananlar için soykırım nitelemesi yapmaktan kaçınan Sheeran, "Gazze'de yaşananlar felaket, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatlarını kaybetmesinin boyutu ile Batı Şeria'da yaşanan bu sistematik adaletsizlik karşısında kalbim kırıldı. Bunları görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.