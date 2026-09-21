Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!

        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!

        Tekirdağ ve Konya'dan, peş peşe kadın cinayeti haberi geldi. Konya'da, 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca, 63 yaşındaki eşi Fadime Sarıca'yı öldürdü. Eşine kıyan koca cinayeti, evine çağırdığı kızına söyledi. Tekirdağ'da ise 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, tartıştığı eşi 75 yaşındaki Fadime Ünlü'yü öldürüp sabaha kadar başında bekledi. O da cinayeti oğluna haber verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!

        Konya’nın Hadim ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Ali Sarıca (65), gece eşi Fadime Sarıca’yı (63) boğdu.

        KIZINI ARAYIP HABER VERDİ

        Dün sabah saatlerinde kızını arayan Sarıca, annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı.

        GECE ANNESİNİ BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre gelen kızı, annesinin nefes almadığını fark etti. Mehmet Ali Sarıca, kızına annesini gece boğduğunu söyledi.

        "NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıca ifadesinde, gece psikolojik ilaçlar alıp yattığını, sabah uyanınca eşini hareketsiz bulduğunu, eşini ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        REKLAM

        EŞ KATİLİNİN YAŞI: 80

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’ndeki bir binada oturan Mehmet Ünlü (80) ile eşi Fadime Ünlü (75) arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

        Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi.

        "ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" TELEFONU

        Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #tekirdağ haberleri
        #konya haberleri
        #kadın cinayeti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Biri eşini boğdu... Öteki öldürüp başında bekledi!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları