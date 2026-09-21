Konya’nın Hadim ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Ali Sarıca (65), gece eşi Fadime Sarıca’yı (63) boğdu.

KIZINI ARAYIP HABER VERDİ

Dün sabah saatlerinde kızını arayan Sarıca, annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı.

GECE ANNESİNİ BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre gelen kızı, annesinin nefes almadığını fark etti. Mehmet Ali Sarıca, kızına annesini gece boğduğunu söyledi.

"NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıca ifadesinde, gece psikolojik ilaçlar alıp yattığını, sabah uyanınca eşini hareketsiz bulduğunu, eşini ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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EŞ KATİLİNİN YAŞI: 80

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’ndeki bir binada oturan Mehmet Ünlü (80) ile eşi Fadime Ünlü (75) arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi.

"ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" TELEFONU

Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.