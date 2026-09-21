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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın daha katledildi

        Bir kadın daha katledildi

        Hatay'ın Payas ilçesinde, tartıştığı eşi 47 yaşındaki Emine Çil'i pompalı tüfekle öldüren 54 yaşındaki Kadir Çil gözaltına alındı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çiftin ayrılma aşamasında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        Bir kadın daha katledildi
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        Hatay, kadın cinayetinin son adresi oldu. Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Kadir (54) ve Emine Çil (47) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre Kadir Çil, tartışma esnasında, pompalı tüfekle eşine ateş etti.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Çil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Katil koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Hatay
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