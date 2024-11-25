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        Haberler Gündem 3. Sayfa AİLE KATLİAMI | 4 kişiyi öldürmüştü! Eşini, çocuğunu kayınvalidesini de öldürmüş! | Son dakika haberleri

        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!

        İstanbul'da annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammed Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Büke ve kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük'ü öldüren, kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın şoke eden 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre yapılan çalışmalarda olaylardan sonra intihar eden katil zanlısı Bahtiyar Aladağ'ın, eşi ve çocukları araştırılmaya başlandı. Çalışmalarda, katil zanlının eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve çocuğu öldürülmüş bulundu. Seri cinayetler işleyen katil zanlının cinayet sayısı 7'ye yükseldi. Geniş çaplı soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

        Giriş: 25.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:30
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        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
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        İstanbul’da kan donduran cinayetler işleyen Bahtiyar Aladağ’ın 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olay dün saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece'de, Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi.

        ÖNCE AİLESİNİ HEDEF ALDI

        Elde edilen bilgilere göre Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silah ateş etmeye başladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        YARIM SAAT SONRA AVCILAR’DA ORTAYA ÇIKTI

        Saldırgan Bahtiyar Aladağ ilk olaydan yarım saat sonra yani saat 17.00 sıralarında aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) başından vuruldu. Özsökük hayatını kaybetti. Aynı saldırı Aladağ’ın kayınbiraderi olan Gökhan Soylu da alnından vuruldu. Ağır yaralanan Soylu’nun hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

        YARIM SAAT SONRA KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU

        İki adreste katliam yapan Bahtiyar Aladağ durmak bilmedi. Bu kez 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'a geldi. Orada kuzeni Şadan Serdar Buke'ye (33) de silahla ateş etti. Ağzından vurduğu kuzeni olay yerinde hayatını kaybetti.

        9 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Bu olayları gerçekleştiren Bahtiyar Aladağ olaylarda kullandığı silahla bindiği aracında başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 tabanca buldu. Olay yerlerinde ise toplam 9 boş kovan ele geçirildi.

        AİLEDEN VE EŞİNDEN MÜRACAT YOK

        Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Aladağ’ın Sevim Aladağ isimli kadınla evli olduğu ve bir oğullarının olduğu öğrenildi. Şüphelinin 3 adet uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu belirtilirken eşi ve aile üyelerinin herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

        3 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturma sürerken; polis katil zanlısı Aladağ’ın eşi ve çocuğuna ulaşamadı. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, tüyler ürperten olayla karşılaştı. Ekiplerin çok yönlü olarak sürdürdüğü çalışmalar sonrasında katil zanlının 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Aladağ’ın eşi Sevim Aladağ'ın, kayınvalidesi Türkan Soylu'nun ve çocuğunun da cansız bedenine ulaşıldı.

        AKRABALARI: NEDENİ BİLMİYORUZ

        Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, katil zanlısının yakınları, cinayetin nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını ifade etti.

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