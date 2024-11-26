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Erkekleri tövbe ettiren trend!: 4B Hareketi sadece bir seks grevi değil

Evlenmek, flört, doğurmak ve seks yok! Güney Kore'nin 4B Hareketi, neden Trump'ın zaferinden sonra ABD'de yükselişte?

Giriş: 26.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Erkekleri tövbe ettiren trend!: 4B Hareketi sadece bir seks grevi değil

Erkekleri boykot etme çağrısı yapan Güney Koreli feminist hareket, neden son zamanlarda Amerikalı kadınlar arasında ilgi görmeye başladı? ABD seçim sonuçları nedeniyle çok sayıda kadın, geleneksel rolleri ve erkeklerle ilişkileri reddetmeye teşvik eden 4B hareketine katıldıklarını açıkladı.

Nedir bu 4B hareketi?

4B hareketi, Güney Kore'de ortaya çıkan ve kadınları tüm cinsiyetler eşit haklara sahip olana kadar erkeklerle evlenmemeye, çıkmamaya, yatmamaya ya da çocuk sahibi olmamaya (yani bu 4 eyleme hayır demeye) davet eden feminist bir hareket. Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından kadınlar bu hareketin ABD'de de başlaması için TikTok, X ve Instagram'dan çağrıda bulunuyor. 4B hareketinin Amerikan siyasetine uyarlanmasına ilişkin tartışmalar sosyal medyada bu aralar oldukça fazla konuşuluyor.

Sosyal medyada 4B hareketi nasıl ivmelendi?

Tiktok'ta Maria Barberieri isimli kadın eline bir makas almış "Amerika'dan vazgeçtim, bu saçı boyamaktan da vazgeçtim, saçlarımın uzun olmasını da istemiyorum, güzellik ürünleri kullanmıyorum, güzel olmaya çalışmıyorum, erkeklerin olmamı istediği her şeyden vazgeçtim, çünkü belli ki bizi umursamıyorlar.” diyor ve saçlarını kesmeye başlıyor. Bu hareketten sonra pek çok kadın kafasını kazıyan videolarını paylaştı. Tıpkı Güney Kore'de kadınların yaptığı gibi. Amerikalı kadınlar bunu yaparak, tüm kadınlara ve kız çocuklarına bir nesneden daha fazlası olduklarının mesajını verip, güzellik standartlarını reddeden radikal bir eylemde bulunduklarını söylüyorlar.

Güney Kore'de 4B hareketi ne anlama geliyor?

Güney Kore'de, kadınların hayatlarında erkekleri merkeze almaktan vazgeçtikleri 4B hareketi, bu ülkede yaşanan yaygın şiddet ve kadın düşmanlığına bir yanıt olarak gelişti. Kadınlar evlilik (bihon), doğum (bichulsan), romantizm (biyeonae) ve cinsel ilişkilerden (bisekseu) uzak durmaya başladı. 2010'da Güney Kore'de yaygınlaşan kadına şiddetin, gizli kameralarla yapılan yaygın yasadışı film çekimlerinin ve pornografinin, cinsiyetler arası ücret farklılıklarının ve ayrımcılığın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Feminist bir hareketti. New York Times'ın haberine göre Güney Kore düşük doğum oranına sahip bir ülke. Çünkü devlet teşviklerine rağmen pek çok kadın anne olmayı istemiyor ve kendilerinin “bebek yapma makinesi” gibi görülmesini reddediyor. 2018'e gelindiğinde kadınlar protesto için saçlarını kısa kestikleri videolar yayınlamaya da başladı.

4B hareketi ABD'de neden trend oldu?

2010'larda başlayan bu hareket bu yılın başlarına kadar ABD'de dikkat çekmemişti. Ancak seçimden sonra işler değişti. ABD'de yapılan seçim kürtaja erişimin kısıtlı olduğu bir kadın hakları referandumuna dönüştü. Trump'ın atadığı Yüksek Mahkeme Yargıçları sayesinde kürtaj federal bir hak olmaktan çıkarıldı. Seçim sonuçlarıyla birlikte Trump'ın kadınlara yönelik tutumu diğer pek çok ABD'li erkeğe de yansımıştı, kadın düşmanı söylemler arttı.

Seçilmiş Başkan Trump'ın cinsiyetçilik sicili uzun ve karmaşık. Sadece kadınlar hakkında nasıl konuşması gerektiğini bilmediği gibi güçlü pozisyonlardaki önemli kadınlara nasıl hitap etmesi gerektiğini de bilmiyor. Seçim süresi boyunca Harris'in ilk adını doğru telaffuz etmeyi reddetti, aşağılayıcı lakaplar kullandı. Geçmişte Hillary Clinton'a “sahtekar” ve “deli”, Cumhuriyetçi Nikki Haley'e “kuş beyinli” ve Demokrat senatör Elizabeth Warren'a “aptal” gibi laflar etmişti.

Kadınlar 4B feminist hareketine yöneliyor

Cinsel istismardan sorumlu tutulan Donald Trump'ın başkanlığı kazanmasıyla birlikte bazı kadınlar, Güney Kore'deki 4B feminist hareketine yöneldi. 4B hareketine yönelik google aramaları, Trump'ın ABD başkanlığını kazanacağının kesinleşmesinden sonraki saatlerde arttı; Trump'ın genç erkek seçmenlere hitap etme konusunda büyük kazanımlar elde ettiği seçimden sonra...

Çoğu kişi, 4B hareketinin kendisini değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın düşmanlığını vurgulamak için bu konuyu tartışıyor. Örneğin, hareketin tehdidi bile bazı Trump hayranları arasında büyük bir tepki uyandırdı. Bu durum, erkeklerin davranışlarından duydukları hoşnutsuzluğu daha fazla kadının dile getirmesiyle belki de bir tür toplumsal değişim başlatabilir.

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek. Öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildiren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirtirken, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi
7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
İstanbul’da annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammed Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Büke ve kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük’ü öldüren, kardeşi Buket Aladağ’ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu’yu ağır yaralayan 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ’ın şoke eden 3 cinayeti daha ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olaylardan sonra intihar eden katil zanlısı Bahtiyar Aladağ’ın, eşi ve çocukları araştırılmaya başlandı. Çalışmalarla, katil zanlısının 29 yaşındaki eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ'ın cansız bedenleri bulundu. Seri cinayetler işleyen katil zanlının cinayet sayısı 7’ye yükseldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada son 3 cesedin Büyükçekmece Gölü kenarında bulunduğunu belirtildi. Aladağ'ın uyuşturucu ve kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi
Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
Almanya'da 6 Kasım'da yaşanan kabine krizi sebebiyle Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'den (Die Grünen) oluşan koalisyonun dağılması ve erken seçim kararı alınması ülkede siyaseti sarstı. Şubat ayında seçime gidecek ülkede anketler bir iktidar değişimini işaret ediyor. SPD'nin Başbakan adayı ise yine Olaf Scholz.
Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk anlaşma İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı-Lacivertli ekip, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
Merkez Bankası'nın geçen hafta PPK karar metninde kullandığı 'güvercin' ifadeler aralık veya ocak ayında faiz indirimine gidileceği beklentisini yükseltti. Peki daha önceki 'ilk indirim' süreçlerinde Borsa İstanbul'da nasıl hareketler yaşandı? İşte cevabı...