Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Devlet Ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında ATO Congresium’da düzenlenen Savunma Sanayii Formu’na katıldı. Yılmaz, NATO Zirvesi'nin ilk gününde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"SAVUNMA İHRACATI 11 MİLYAR DOLARI AŞTI"

"Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve AB ülkelerine gerçekleştirilmiştir.

Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içinde olmayı bekliyoruz. Futbol tabiriyle artık birinci ligde olmayı hedefliyoruz.

REKLAM

"ENVANTERİMİZDEKİ YERLİLİK ORANI YÜZDE 80"

Savunma sanayiimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinin yerlilik oranı yüzde 80’i aşmıştır.

Bununla birlikte, Türkiye müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. NATO'da daha güçlü Avrupa olmalı. Geçtiğimiz yıl Lahey’de aldığımız savunma harcamalarında ki artış kararının tüm Müttefikler tarafından kayda değer ölçüde yerine getirildiğini ve savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü biçimde dönüştüğünü görüyoruz.

Şimdi önümüzdeki sınama artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır."