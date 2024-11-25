Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı: Hücumda coştu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı: Hücumda coştu!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hem tarihi bir galibiyete imza attı hem de birçok ilki yaşadı. Hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe son 3 maçta bu durumu adeta tersine çevirdi. Sarı- lacivertliler, son maçlarda yükselen performansını sürdürmeye devam etti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hem tarihi bir galibiyete imza attı hem de birçok ilki yaşadı.

        2

        Maçın yıldızlarından biri, Sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Oğuz Aydın oldu. Genç oyuncu attığı 2 golle hem takımını galibiyete taşıdı hem de kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında duble yapmanın sevincini yaşadı.

        3

        Bir diğer ilk, Filip Kostic'ten geldi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de bir maçta 6 gol atan ilk takım oldu.

        4

        Sezona duruk başlayan Youssef En-Nesyri son dönemde artan performansını Kayserispor karşısında da sürdürdü. Faslı golcü son haftalarda hem kulübünde hem milli takımda etkili performansıyla dikkat çekti.

        5

        En-Nesyri, Süper Lig'in 10. haftasındaki Bodrumspor maçında gol atarken ardından oynanan Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarında 1'er asist yaptı. Kaysersipor deplasmanında da sahneye çıkan Faslı yıldız, 1 golle skora katkı sağladı.

        6

        En-Nesyri böylece Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı'nda süre bulduğu son 6 maçın tamamında skora doğrudan etki etti. Faslı yıldız Fenerbahçe'nin hücum hattında ne kadar önemli bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        7

        FENERBAHÇE SON 3 MAÇTA HÜCUMDA DA COŞTU!

        Sezon başından beri hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe son 3 maçta bu durumu adeta tersine çevirdi. Sarı- lacivertliler, son maçlarda yükselen performansını sürdürmeye devam etti.

        8

        Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında toplam 61 isabetli şutla tam 13 gol kaydetti. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ceza sahasında 107 kez topla buluştu.

        9

        Sarı-Lacivertliler seriye, Trabzonspor maçıyla başladı. Fenerbahçe, 20 şut çektiği maçta fileleri 3 kez havalandırdı. Mourinho'nun ekibi zorlu Trabzon deplasmanında rakip ceza sahasında 36 kez topla buluştu.

        10

        Fenerbahçe, Trabzon deplasmanının ardından milli ara öncesi Sivasspor ile karşılaştı. Maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 24 şutta 8 kez kaleyi buldu. Gol beklentisi 3,39 olarak ölçülen maçta, rakip ceza sahasında tam 45 kez tehlike yaratıldı.

        11

        Yükselen hücum performansı Kayserispor karşılaşması ile de sürdü. Fenerbahçe deplasmanda, 17 şutta 10 isabetle 6 gol buldu. Rakip ceza sahasında 26 kez etkili olan Sari-Lacivertliler, toplamda 107 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak hücumdaki yükselişini gözler önüne serdi.

        12
        13
        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç