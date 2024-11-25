Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı: Hücumda coştu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hem tarihi bir galibiyete imza attı hem de birçok ilki yaşadı. Hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe son 3 maçta bu durumu adeta tersine çevirdi. Sarı- lacivertliler, son maçlarda yükselen performansını sürdürmeye devam etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler hem tarihi bir galibiyete imza attı hem de birçok ilki yaşadı.
Maçın yıldızlarından biri, Sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Oğuz Aydın oldu. Genç oyuncu attığı 2 golle hem takımını galibiyete taşıdı hem de kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında duble yapmanın sevincini yaşadı.
Bir diğer ilk, Filip Kostic'ten geldi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de bir maçta 6 gol atan ilk takım oldu.
Sezona duruk başlayan Youssef En-Nesyri son dönemde artan performansını Kayserispor karşısında da sürdürdü. Faslı golcü son haftalarda hem kulübünde hem milli takımda etkili performansıyla dikkat çekti.
En-Nesyri, Süper Lig'in 10. haftasındaki Bodrumspor maçında gol atarken ardından oynanan Trabzonspor ve Sivasspor karşılaşmalarında 1'er asist yaptı. Kaysersipor deplasmanında da sahneye çıkan Faslı yıldız, 1 golle skora katkı sağladı.
En-Nesyri böylece Fenerbahçe ve Fas Milli Takımı'nda süre bulduğu son 6 maçın tamamında skora doğrudan etki etti. Faslı yıldız Fenerbahçe'nin hücum hattında ne kadar önemli bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı.
FENERBAHÇE SON 3 MAÇTA HÜCUMDA DA COŞTU!
Sezon başından beri hücum performansı eleştirilen Fenerbahçe son 3 maçta bu durumu adeta tersine çevirdi. Sarı- lacivertliler, son maçlarda yükselen performansını sürdürmeye devam etti.
Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında toplam 61 isabetli şutla tam 13 gol kaydetti. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ceza sahasında 107 kez topla buluştu.
Sarı-Lacivertliler seriye, Trabzonspor maçıyla başladı. Fenerbahçe, 20 şut çektiği maçta fileleri 3 kez havalandırdı. Mourinho'nun ekibi zorlu Trabzon deplasmanında rakip ceza sahasında 36 kez topla buluştu.
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanının ardından milli ara öncesi Sivasspor ile karşılaştı. Maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 24 şutta 8 kez kaleyi buldu. Gol beklentisi 3,39 olarak ölçülen maçta, rakip ceza sahasında tam 45 kez tehlike yaratıldı.
Yükselen hücum performansı Kayserispor karşılaşması ile de sürdü. Fenerbahçe deplasmanda, 17 şutta 10 isabetle 6 gol buldu. Rakip ceza sahasında 26 kez etkili olan Sari-Lacivertliler, toplamda 107 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak hücumdaki yükselişini gözler önüne serdi.