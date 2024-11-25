Kağıthane'de otobüs garajından çaldıkları İETT otobüsünü, Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan 2 şüpheli ile sökülen parçaları aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre otobüs, tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılırken sökülen parçalarla birlikte sahibine teslim edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüsün çalındığı ve parçaların söküldüğü anlar kameraya yansıdı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın takip sistemi üzerinde yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu belirlendi.

OTOBÜS PARÇALANIRKEN TUZLA'DA BULUNDU

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda otobüsün park halinde olduğu, Çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yaptı. Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı.

Otobüste yapılan incelemede iç koltuk ve elektronik akşamların kısmen söküldüğü, operasyon sırasında söküm işinin devam ettiği tespit edildi.