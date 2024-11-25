Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz? Sebep bu gizli etkenler olabilir!

KALİTESİZ UYKU

Yetersiz ve dengesiz uyku iştahı artıran ghrelin hormonunu yükseltir ve normalden daha çok yemek yemeye başlarız. Ayrıca beyin strese girdiğinden kortizon hormonu salgılar ve bu hormon vücuttaki ödemin en büyük sebebidir.