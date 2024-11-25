Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bugün için kar tatili ilan edilen il ve ilçelerimiz şöyle:

SAMSUN'DA İL GENELİNDE KAR TATİLİ Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. REKLAM ERZURUM'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

NİĞDE'DE İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. REKLAM

BOLU İL GENELİNDE KAR TATİLİ Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi. ORDU İL GENELİNDE KAR TATİLİ Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Karaman’da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. ADANA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında eğitime ara verildi. REKLAM

KAYSERİ'DE İL GENELİNDE EĞİTİME ARA Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

KONYA'DA 12 İLÇEDE EĞİTİME ARA Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi. REKLAM Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi. Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi.