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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme: Paylaşım yapmak utanç verici! - Teknoloji Haberleri

        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme: Paylaşım yapmak utanç verici!

        Tesla, SpaceX, Twitter (X), Neuralink gibi şirketlerin sahibi konumundaki milyarder Elon Musk, sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden rakiplerine gönderme yaparken sınır tanımayan, son dönemde de özellikle ABD seçimlerinin ardından politik görüşlerini de sıkça paylaşan Musk bu kez de Linkedin'e göndermeli bir paylaşım yaptı. Milyarder X hesabı üzerinden "Burada paylaşım yapanlara saygımı yitiriyorum" ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:50
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        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
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        ABD seçimlerinde de önemli bir rol oynayan ve Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık görevine seçildiği süreçte yanında yer alan milyarder Elon Musk, hem siyasi hem de ekonomik alanda görüşlerini sahibi olduğu X üzerinden bildirmeyi sürdürüyor.

        Önce Avrupa'yı daha sonra Avustralya hükümetini hedef alan paylaşımlarıyla tepki çeken, bununla birlikte diğer sosyal medya uygulamalarına da göndermelerde bulunan Musk, bu sefer de önde gelen çevrimiçi profesyonel profil paylaşımı uygulaması Linkedin'e göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

        Geçtiğimiz günlerde Mark Nelson Twitter (X) üzerinden RWE CEO'su Markus Krebber'in bir Linkedin paylaşımını takipçilerine, "Bu sabah LinkedIn'de daha "güvenli" güç kaynakları için umutsuz bir ricada bulundu" ifadeleriyle paylaşırken, X CEO'su Elon Musk'tan göndermeli bir cevap geldi.

        Bu Tweeti alıntılayan Musk, "LinkedIn'de paylaşım yapan herkese olan saygımı anında kaybediyorum. Dayanılmaz derecede utanç verici bir durum" ifadelerini kullandı.

        Popüler sosyal medya uygulaması Linkedin'de Elon Musk ismiyle farklı hesaplar bulunuyor ancak hem paylaşımları yok hem de kendisinin olup olmadığı doğrulanmış değil...

        CİDDİ TEPKİ ÇEKİYOR

        Milyarder Elon Musk, X'i satın aldığından bu yana ciddi bir kullanıcı kitlesini de uygulamadan kaybetti. Hem yaptığı değişikliklerle hem de paylaşımlarıyla tepki çeken Elon Musk'a tepki gösteren kullanıcılar farklı uygulamalar olan Threads ve Bluesky'a da geçiş yapıyorlar.

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