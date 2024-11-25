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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: 17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü - Haberler | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!

        Adana, yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar, başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olayda, mekan sahibi Halil Altın ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:21
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        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
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        Adana'da olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi.

        MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar (17), dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        GENÇ BAŞINDAN İŞLETMECİ BACAĞINDAN VURULDU

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        Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Altın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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        #adana
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