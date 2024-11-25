Spor yazarları Beşiktaş'ın Göztepe mağlubiyetini değerlendirdi!
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki yenilgisini değerlendirdi.
"NE YAPTIĞINI BİLMİYORSUN"
UĞUR MELEKE: "Pazar günkü Dolmabahçe gazetesinin esas manşeti elbette Van Bronckhorst’tu. Hollandalı teknik adam eğer bu maçı İngiltere’de bir statta oynuyor olsaydı, tribünler “you don’t know what you are doing (sen ne yaptığının farkında değilsin)” diye inlerdi. Van Bronckhorst’un sol açıkta bir oyuncuya ihtiyacı var diye Emirhan’ı beke, Masuaku’yu öne koyması en hafif tabirle tuhaftı. Oysa Beşiktaş kadrosunda o bölgenin orijinal bir oyuncusu var: Bahtiyar Zaynutdinov... Gio’nun ısrarla görmezden geldiği Bahtiyar, bu sezon Beşiktaş’ta toplam sadece 5 dakika süre alırken, Kazak Milli Takımı’nda tam 480 dakika oynadı. Bir hafta önce Norveç karşısında da ilk 11’de forma giydi. Gio’nun ilk tercihi değilse de, ikinci-üçüncü tercihi dahi olmaması da bir başka tuhaflık." [Hürriyet]
"ARAT EL KOYMALI"
ATTİLA GÖKÇE: "Beşiktaş dünkü etkisiz oyunuyla kaya altında öyle bir travmayla ezildi ki… Sorun futbol formülleriyle çözülemez. Arat yönetimi duruma el koymalı. Gecikmeden." [Milliyet]
"SORUMLU VAN BRONCKHORST"
GÜNTEKİN ONAY: "Trabzonspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ve Göztepe... Beşiktaş bu maçların hepsini kazanabilirdi, kazanırdı da.. Ama tüm bu maçlarda kaybedilen puanların sorumlusu Giovanni Van Bronckhorst. Yanlış tercihleri ile 15 puan alacak iken sadece 3 puan aldı. Beşiktaş’ta bu yönetim teknik adam seçmesin... Fernando Santos felaket bir tercih idi. Van Bronckhorst da olmadı. Daha kasım ayında zirve Beşiktaş için çok uzak. Maccabi maçı ve Fenerbahçe derbisine bakalım Hollandalı hoca ile mi çıkılacak?" [Hürriyet]
"BİR GÖNÜL SAYFASI DAHA KAPANDI"
MEHMET AYAN: Elbette Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var. Matematiksel olarak sürdüğü sürece oranın adı BEŞİKTAŞ... Siyah-Beyazlılar'ın an itibariyle şampiyonluk şansına sahip olduğunu güçlü söylemek ise ZOR... Yarışta olma ihtimali bile az... Bunun elden kaymasının da harika bir futbol maçında olması ciddi talihsizlik! Göztepe, Beşiktaş'ı bileğinin hakkıyla yendi. Peki Beşiktaş'ın oyunu kötü müydü? Göztepe karşısında EZİLDİ diyebilir miyiz? HAYIR... Haa büyük takımlarda bunlar konuşulur mu? Ona da HAYIR... Top iç sahada 3 direği geçmezse seyirci bu sene de, yine Kasım'da GÖNÜL SAYFASINI KAPATIR... 4 maçta 1 puan alan Beşiktaş'ın üç maçından daha iyi oynadığını söylemeliyiz. Ancak sezon başından bu yana 51 kornerde 1 gol atabilen Göztepe'ye 15 dakikada 2 korner golü attırırsan... 4.sezonda Kasım ayında havlu atarsan... Seyircin önünde 2-0'dan 4-2'ye gelirsen... Kimse seni dinlemez... GIO hoca gitti gider... (gitsin, gitmeli, o giderse dertler biter falan demiyorum; tarzım değil) Çünkü ülke topraklarının futbol kültürünün kurban sunağına koyduğu ilk kelle hocalardır malum. [Habertürk]
"ANALİZİ ÇOK KOLAY ŞEYLER"
ALİ GÜLTİKEN: "Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin." [Sabah]
"HASAN ARAT PERİŞAN ETTİ"
TURGAY DEMİR: "Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti... Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı. Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti. İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor...." [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİM KAÇINILMAZ"
İBRAHİM YILDIZ: Savunma kötü. Orta saha dönen topları karşılamıyor. İkili mücadele de zayıflar. Göztepeli oyuncular atağa kalktığında Beşiktaş savunmasını eksik yakaladılar sürekli. Forvet dizilişi yine yadırgandı. Semih çok çalışkan ve güçlü bir oyuncu. Fakat, bu oyuncuya topla az oynaması, çevre kontrolü, yardımlaşma gibi uyarılar yapılmalı. Aldığı her topu 3-4 kişi içerisinden çıkarmaya çalışıyor. Elbette, kaybediyor. İlk yarı iki net gol pozisyonunda pası düşünse gol atma şansları yüksek olurdu. Oyuna gelince, enerjisi yüksek tempolu bir maç izledik. Göztepe, dersine iyi çalışmış. Önde baskı yaparak, Beşiktaş’ı uzun topa zorladılar. Kazandıkları her topu da çok iyi kontra atağa dönüştürdüler. Beşiktaş’ın gidişi gidiş değil. Değişim kaçınılmaz. Kadro olarak, teknik ekip olarak. Beklemek çöküşü hızlandırır. [Habertürk]