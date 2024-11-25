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        Haberler Dünya Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç: Aşırı sağcı politikacı ilk turu kazandı | Dış Haberler

        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç: Aşırı sağcı politikacı ilk turu kazandı

        Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sandıktan ilk turda aşırı sağcı ve NATO karşıtı politikalarıyla bilinen Calin Georgescu, yüzde 22'lik oyla ilk sırada çıktı. Georgescu'nun ikinci turdaki rakibi ise yüzde 21 oy alan sosyal demokrat Başbakan Marcel Ciolacu. Seçim öncesinde yüzde 5 alması beklenen Georgescu'nun ilk turu lider bitirmesi ülkede şaşkınlık yarattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:13
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        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
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        Romanya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turunda, 62 yaşındaki aşırı sağcı Calin Georgescu yüzde 22 oy ile ilk sırada yer aldı. Sosyal demokrat Başbakan Ciolacu ise yüzde 21'de kaldı.

        İkili, 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

        Kamuoyu yoklamaları Georgescu'nun seçim öncesinde oyların yaklaşık yüzde 5'ini alacağını gösteriyordu. Ancak sandık performansıyla herkesi şaşırttı.

        Siyasi yorumcu Radu Magdin, Georgescu'nun anketleri bu şekilde yanıltmasının, Romanya'nın 1989'da Çavuşevsku'yu devirmesinden bu yana yapılan seçimlerde emsali olmadığını söyledi.

        "34 yıllık demokrasi hayatımızda anketlere kıyasla hiç bu kadar büyük bir artış görmemiştik."

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        Georgesu'nun kampanyası büyük ölçüde hayat pahalılığına odaklanırken, Romanya Avrupa Birliği'nde yoksulluk riski altındaki en büyük nüfusa sahip.

        NATO karşıtı

        Daha önce aşırı sağcı Romenleri Birleştirme İttifakı partisinin önde gelen bir üyesi olan Georgescu, NATO'nun Romanya'nın Deveselu kasabasındaki balistik füze savunma kalkanını "diplomasi ayıbı" olarak nitelendiriyor.

        Georgescu, Rusya tarafından saldırıya uğramaları halinde Kuzey Atlantik ittifakının hiçbir üyesinin kendilerini korumayacağını belirtti.

        Bir başka röportajda ise Romanya'nın diplomatik ve stratejik olarak hiçbir şeyi halletmeye hazır olmadığını ve en iyi şansının 'Rus bilgeliği' olduğunu söyledi. Ancak Rusya'yı destekleyip desteklemediğini açıkça söylemeyi reddetti.

        Romanya'nın cumhurbaşkanının savunma harcamaları üzerinde kontrol sağlayan yarı-yürütme rolü bulunuyor. Bükreş, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak ikinci döneminde NATO harcama hedeflerine uyma baskısı altında kalması ve ağır bir mali açıkla mücadele etmesi muhtemel.

        Georgescu, aynı zamanda AB karşıtı. Romen politikacı hem AB hem de NATO karşıtı olmasıyla Avrupa siyasetinde Almanya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ikinci sırada çıkan aşırı sağcı AfP ile benzerlikler gösteriyor.

        Diğer aday Başbakan Ciolacu

        Sosyal demokrat Başbakan Ciolacu, Romanya'nın Avrupa Birliği'nde en büyük bütçe açığını vermesine rağmen, vergi artışı yapmama ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda istikrarlı bir politika yürütme vaadiyle seçmenlerden oy istedi.

        Ciolacu NATO ve AB yanlısı politikalarla öne çıkıyor.

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